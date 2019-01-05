Лук'янчук – про перехід в Кішварду: Мій контракт належить Динамо, тому можливою була тільки оренда

Захисник Кішварди Павло Лук'янчук розповів, як опинився в угорській команді.

"Я думаю, що після Олімпіка в Вересі я теж отримав досить хороший досвід, який піде в мою скарбничку. Найголовніше, що була ігрова практика, що в моєму віці найбільш важливо.

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Щодо пропозиції від Кишварди, то довго не думав. Подзвонив агент і запропонував цей варіант. Оскільки мій контракт належить Динамо, можливим був тільки варіант з орендою. У підсумку, угорці погодилися.

У мене оренда на рік, яка буде діяти до літа. Так що зараз поки всі думки тільки про цю команду. 7 січня ми вже починаємо підготовку до сезону.

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Рівень чемпіонату Угорщини? Думаю, що в Україні він вищий, навіть на рівні торішнього сезону. Але в Угорщині добре розвивається інфраструктура, будуються стадіони. У нашої команди, яка базується в містечку з 15 тисячами жителів, теж з'явився новий стадіон.

Чемпіонат Угорщини – теж хороший досвід. Причому досвід легіонерський. Якщо їхати потім далі грати в Європу, то отримав вже великий навіть життєвий досвід. Упевнений, потім буде легше", – цитує Лук'янчука Команда 1.