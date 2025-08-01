Лукман знову страйкує проти Аталанти – він видалив всі фото в формі "богині" з Instagram
Аталанта відхилила пропозицію Інтера щодо Адемоли Лукмана в 42 млн євро + 3 млн бонусами.
Аталанта відхилила пропозицію Інтера щодо нападника Адемоли Лукмана, інформує Фабріціо Романо. Клуб Івана Юрича повідомив віце-чемпіону Італії про те, що прийняв рішення відмовитися від трансферу 27-річного нігерійця за 42 мільйони євро + 3 мільйони бонусами.
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Як інформує GdS, Лукман видалив зі свого акаунту в Instagram фотографії у футболці Аталанти. Він також видалив з профілю позначку "гравець Аталанти" і відписався від профілю бергамського клубу. Це було дуже чітким посланням клубу.
Раніше була інформація, що бергамаски хочуть отримати мінімум 50 мільйонів за Адемолу. У свою чергу, Інтер може переключитися на форварда Челсі Крістофера Нкунку.
Цей протест проти Аталанти став для Лукмана другим – минулого літа він вимагав від босів клубу продати його в ПСЖ. У сезоні 2024/25 Лукман забив 20 голів і віддав 7 асистів в 40 матчах на клубному рівні.
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