Нападник Аталанти Адемола Лукман покинув Італію і вирушив у додаткову відпустку, повідомляє Football Italia. Керівництво Аталанти підготувало вимогу про виплату гравцем великого штрафу. Його поведінка вважається абсолютно неприйнятною, незалежно від її причин і того, що відбудеться в найближчі дні.

"Повний розрив відносин": Лукман звільнив шафу на базі Аталанти

Раніше форвард, який бажає перейти в Інтер, другий день поспіль не з'явився на базі клубу і не взяв участь у заняттях. Повідомлялося, що після того, як друга пропозиція Інтера щодо Лукмана в розмірі 45 млн з бонусами була відхилена, міланці готові знову збільшити суму, наблизившись до запитуваних 50 млн євро.

