Минулого літа Лукман Адемола заявляв про бажання піти з клубу, але Аталанта його так і не відпустила, незважаючи на предметний інтерес з боку Інтера і Баварії. Камерунець збунтувався, забрав всі свої речі з бази клубу і поїхав додому, відмовляючись тренуватися з командою.

Тепер же Лукман повернувся до тренувань, інформує Gazzetta dello Sport. Футболіст поговорив з головним тренером Аталанти Іваном Юрічем і пояснив ситуацію партнерам, заявивши, що готовий повернутися на поле і налаштований допомагати команді.

Повідомляється, що Лукман може зіграти за Аталанту в найближчому матчі проти Торіно. Матч 4-го туру Серії А відбудеться 21 вересня.

