Адемола Лукман став цікавий мюнхенській Баварії. Як повідомляє The Athletic, чемпіони Німеччини розглядають можливість оренди з правом викупу.

27-річний нігерієць як і раніше сповнений рішучості покинути Аталанту. Він забрав всі свої речі з шафи на клубній базі і відмовився від тренувань і ігор з командою. Повідомлялося, що нігерієць взяв відпустку – він бунтує після відмови Аталанти продати його в Інтер.

У минулому сезоні Лукман забив 20 голів і віддав сім гольових передач у 40 матчах.

