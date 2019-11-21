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Лукас Васкес курйозним чином зазнав чергової травми

12:46 614 Читать на русском
Лукас Васкес курйозним чином зазнав чергової травми
Лукас Васкес / Marca

Півзахисник Реала Лукас Васкес вкотре пропустить матчі мадридців у поточному сезоні через пошкодження.

Медобстеження виявило в Лукаса Васкеса перелом великого пальця лівої ноги, інформує офіційний сайт мадридського Реала.

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Як повідомляє Marca, Лукасу Васкесу впало на ногу залізне обладнання в тренажерному залі. Термін відновлення іспанця стане відомий після більш детального обстеження. Додамо, що це не перша травма Васкеса у поточному сезоні.

До слова, Лукас провів у складі Реала 9 матчів в поточному сезоні, відзначившись голом та результативною передачею.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Лукас Васкес Лукас Васкес
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