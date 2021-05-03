29-річний вінгер не перейде в мадридський Атлетіко, повідомляє AS.

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"Матрацники" впродовж сезону мають проблеми з правим флангом і прозондували ґрунт щодо можливого підписання Лукаса Васкеса. Універсальний виконавець влітку стане вільним агентом, тож міг дістатися сусідам "вершкових" безкоштовно. Проте, сам іспанець відразу дав зрозуміти, що не підсилить склад принципового суперника після майже 15 років у структурі Реала.

Лукас Васкес, найімовірніше, прийме оновлені умови нового контракту з "вершковими". Менеджмент мадридців запропонував універсалу 3-річний контракт із зарплатою 5 млн євро на рік. Перша пропозиція передбачала оклад у розмірі 3,5 млн. Якщо перемовини з Реалом зірвуться, то Лукас Васкес перейде в Мілан. "Россонері" запропонували кращі фінансові умови, але ймовірне підписання нової угоди Серхіо Рамосом (другом вінгера) майже гарантує Реалу збереження іспанця.

У нинішньому сезоні Лукас Васкес провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Він не гратиме до кінця кампанії 2020/21 через травму хрестоподібних зв'язок коліна і пропустить Євро-2020.

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