Лукас Васкес назвав Модріча хорватським лайном – володар "Золотого м'яча" відреагував неоднозначно

Півзахисник Реала Лукас Васкес "втратив гальма" після перемоги над Аль-Айном у фіналі Клубного чемпіонату світу.
Коли гравці королівського клубу раділи на полі в Абу-Дабі здобуттю третього поспіль титулу чемпіонів світу, Васкес накинувся на Модріча з нецензурною лексикою. "Дай мені чортів м'яч, хорватське лайно", – промовив 27-річний хавбек у бік чинного володаря "Золотого м'яча", ще й брутально схопивши його за майку.
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Попри те, що Васкес явно жартував на Модрічем, хорват досить неоднозначно відреагував на слова партнера. Натомість деякі фанати Реала вже встигли звинуватити Лукаса у відсутності належної поваги до найкращого футболіста світу.
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