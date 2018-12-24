Лукас Васкес назвав Модріча хорватським лайном – володар "Золотого м'яча" відреагував неоднозначно

Півзахисник Реала Лукас Васкес "втратив гальма" після перемоги над Аль-Айном у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Коли гравці королівського клубу раділи на полі в Абу-Дабі здобуттю третього поспіль титулу чемпіонів світу, Васкес накинувся на Модріча з нецензурною лексикою. "Дай мені чортів м'яч, хорватське лайно", – промовив 27-річний хавбек у бік чинного володаря "Золотого м'яча", ще й брутально схопивши його за майку.

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Попри те, що Васкес явно жартував на Модрічем, хорват досить неоднозначно відреагував на слова партнера. Натомість деякі фанати Реала вже встигли звинуватити Лукаса у відсутності належної поваги до найкращого футболіста світу.

Нарешті! Чому "Золотий м'яч" для Модріча – це перемога справедливості

La viva imagen de "Los valores del Madrid", como el "compañerismo" y el "respeto" en este vídeo...



El respeto que le tienen a Modric es ... ‍♂️ como le agarra y le grita Lucas Vázquez y el caso que le hace el "capitán" Ramos...#repect #futbol #asiEsElMadrid #MundialDeClubes pic.twitter.com/2cqKHW5UQy — Ivan Castro ️ (@soyivancastro) 23 грудня 2018 р.