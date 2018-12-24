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Лукас Васкес назвав Модріча хорватським лайном – володар "Золотого м'яча" відреагував неоднозначно

10:53 2039 Читать на русском
Лукас Васкес назвав Модріча хорватським лайном – володар "Золотого м'яча" відреагував неоднозначно
Васкес брутально спілкується з Модрічем

Півзахисник Реала Лукас Васкес "втратив гальма" після перемоги над Аль-Айном у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Коли гравці королівського клубу раділи на полі в Абу-Дабі здобуттю третього поспіль титулу чемпіонів світу, Васкес накинувся на Модріча з нецензурною лексикою. "Дай мені чортів м'яч, хорватське лайно", – промовив 27-річний хавбек у бік чинного володаря "Золотого м'яча", ще й брутально схопивши його за майку.

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Попри те, що Васкес явно жартував на Модрічем, хорват досить неоднозначно відреагував на слова партнера. Натомість деякі фанати Реала вже встигли звинуватити Лукаса у відсутності належної поваги до найкращого футболіста світу.

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Клубний чемпіонат світуФінал

Реал Мадрид - Аль-Айн: Субота 22 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
4 : 1
Аль-Айн
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Теги
Іспанія Лука Модріч Лука Модріч Лукас Васкес Лукас Васкес Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аль-Айн
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