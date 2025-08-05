Спортивний директор Еспаньйола докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше заповнити відсутні елементи і повністю укомплектувати склад. Останнім придбанням став англійський вінгер Тірхіс Долан, але на цю позицію все ще потрібен інший гравець. Фран Гарагарса не хоче поспішати з прийняттям рішення і посиленням конкуренції в лінії півзахисту.

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Хофре Каррерас, Антоніу Рока, Пере Мілла і вищезгаданий Тірріс Долан – ось крайні нападники, які є у Маноло Гонсалеса, але він може додати і старого знайомого. Як інформує El 1900, Еспаньйол знову намагається повернути в клуб Лукаса Васкеса.

Галісієць став вільним агентом після закінчення контракту з Реалом, і, незважаючи на безліч пропозицій як на національному, так і на міжнародному рівні, у нього досі немає остаточного рішення про продовження кар'єри.

Васкес зацікавлений в Еспаньйолі, оскільки в сезоні 2014/15, виступаючи за "синьо-білих", він був важливим гравцем для Серхіо Гонсалеса. Він був дуже щасливий в Барселоні, а його успішний рік приніс йому місце в основному складі Реала.

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