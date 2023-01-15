Колишній нападник Карпат і Динамо Лукас Перес почувається своїм у Депортіво.

Сегунда Б, 19-й тур

Алькоркон – Депортіво – 3:1

Голи: Гарсія, 38, Бертін, 86, Дальмау, 90+6 – Перес, 72

Вилучення: Макай, 63 (пряма червона, Депортіво)

Іспанець перебрався з Кадіса у Депортіво на Новий рік, самостійно оплативши половину суми трансферу. У дебютному матчі Лукас оформив дубль та заробив пенальті.

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Напередодні команда з Ла-Коруньї із рахунком 1:3 поступилась Алькоркону, лідеру третього за силою дивізіону Іспанії. Лукас Перес розкішним ударом зі штрафного відновив паритет, але гра в меншості на останніх хвилинах через вилучення голкіпера вплинула на результат. Алькоркон забив двічі й переміг.

Депортіво з 35 заліковими балами залишився на 4 сходинці турнірної таблиці Сегунди Б.