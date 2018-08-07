Лукас Перес за крок від переходу в Вест Хем

Вест Хем узгодив трансфер форварда Арсенала Лукаса Переса.

Лукас Перес невдовзі має стати гравцем Вест Хема. Про це повідомляють Sky Sports та журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

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Таким чином, колишній футболіст Карпат та Динамо стане 9 підписанням Мануеля Пеллегріні після призначення чилійця на посаду головного тренера. Також футболіст знову перетнеться зі своїм екс-партнером Андрієм Ярмоленком.

Перес перейшов до Арсенала влітку 2016 року і в 11 матчах АПЛ забив 1 гол. Раніше була інформація, що іспанець може отримати більше ігрового часу під керівництвом Унаї Емері, оскільки той хотів придбати гравця, будучи тренером Парі Сен-Жермен.

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