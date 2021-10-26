Колишній нападник Динамо Лукас Перес був близький до переходу у Барселону два роки тому.

"Я думаю, що якщо ваше ім'я пов'язують із переходом у Барселону, це приємно для вас.

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Мій агент перебував у Барселоні, у перемовинах з каталонцями був великий прогрес, але не все спрацювало. Тоді мені телефонували з кількох команд, проте проблема в тому, що трапилась пандемія. Я у футболі вже багато років і зі мною різне траплялось", – цитує Переса Marca.

Українським вболівальниками 33-річний аргентинець відомий своїми виступами в Карпатах та Динамо. Зараз Лукас виступає за іспанський Ельче.

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