toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - АЯКС АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Лукас Моура: Якщо Тоттенхем так гратиме надалі, зможе виграти АПЛ

10:11 121 Читать на русском
Лукас Моура: Якщо Тоттенхем так гратиме надалі, зможе виграти АПЛ
Лукас Моура / ФК Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема та автор дубля у ворота Манчестер Юнайтед Лукас Моура прокоментував розгром "червоних дияволів" (3:0).

"Якщо будемо грати так в кожному матчі, хоча знаю, що це важко, то ми зможемо виграти титул. Ось чому я перейшов в Тоттенхем. Я прийшов сюди за успіхом, тому що вірю в цей проект, в цей клуб і в наших гравців", – цитує Моуру BBC Sport.

Моурінью: 3:0 – це рахунок, але також 3 – це кількість титулів АПЛ, які я виграв

Нагадаємо, Тоттенхем на виїзді розбив Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0 і завдав Жозе Моурінью найбільшої домашньої поразки в його тренерській кар'єрі. Тоттенхем після 3 турів АПЛ йде без втрат, тоді як "червоні дияволи" мають лише 3 очки.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Англія3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 3
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Лукас Моура Лукас Моура
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
0
хв
Динамо
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук