Лукас Моура: Якщо Тоттенхем так гратиме надалі, зможе виграти АПЛ

Півзахисник Тоттенхема та автор дубля у ворота Манчестер Юнайтед Лукас Моура прокоментував розгром "червоних дияволів" (3:0).

"Якщо будемо грати так в кожному матчі, хоча знаю, що це важко, то ми зможемо виграти титул. Ось чому я перейшов в Тоттенхем. Я прийшов сюди за успіхом, тому що вірю в цей проект, в цей клуб і в наших гравців", – цитує Моуру BBC Sport.

Моурінью: 3:0 – це рахунок, але також 3 – це кількість титулів АПЛ, які я виграв

Нагадаємо, Тоттенхем на виїзді розбив Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0 і завдав Жозе Моурінью найбільшої домашньої поразки в його тренерській кар'єрі. Тоттенхем після 3 турів АПЛ йде без втрат, тоді як "червоні дияволи" мають лише 3 очки.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 0:3 – відео голів та огляд матчу