Лукас Моура: Я був за крок від переходу в Манчестер Юнайтед, але в останній момент передумав

Півзахисник Тоттенхема Лукас Моура міг виступати в складі іншої англійської команди.

Перед переїздом в Лондон бразильця хотів придбати Манчестер Юнайтед.

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"Була розмова з Манчестер Юнайтед, але мені пропонували оренду, я не хотів йти на таке. Я подумав, що якщо піду з ПСЖ, то не хочу повертатися. Коли я прибув в Тоттенхем, побачив тренувальну базу і зустрів тренера, то сказав, що хочу опинитися тут", – цитує Моуру The Guardian.

Нагадаємо, саме Лукас вивів "шпор" у фінал Ліги чемпіонів, забивши три голи у ворота амстердамського Аякса на стадії 1/2.

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