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Лукас Моура спить зі своїм трофейним м'ячем з півфіналу Ліги чемпіонів – хавбек Тоттенхема поділився кумедним відео

00:40 56 Читать на русском
Лукас Моура спить зі своїм трофейним м'ячем з півфіналу Ліги чемпіонів – хавбек Тоттенхема поділився кумедним відео
Лукас Моура / Фото ФК Тоттенхем

Півзахисник Тоттенхема Лукас Моура не забуває про свій головний хет-трик у кар'єрі.

Мережу підриває вірусне відео за участі зірки Тоттенхема Лукаса Моури, де гравець демонструє свою "дружбу" з футбольним м'ячем.

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У відеоролику 27-річний бразилець разом з "круглим" не розлучається ні на мить, вони разом сплять, вечеряють і навіть грають у карти.

Нагадаємо, минулого року у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:3) Лукасу вдалось за тайм відзначитись хет-триком, який дивом вивів лондонців у фіналу турніру, де вони поступились Ліверпулю (0:2).

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Теги
Ліга чемпіонів футбольні курйози Відеоновини Лукас Моура Лукас Моура Тоттенхем Тоттенхем
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