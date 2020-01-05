Лукас Ернандес повернувся до загальної групи Баварії

Захисник Баварії Лукас Ернандес має повернутись на футбольне поле найближчим часом після важкої травми.

Лукас Ернандес повернувся до тренувань із загальною групою Баварії, повідомляє прес-служба мюнхенців.

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Нагадаємо, француз отримав травму у виїзному матчі Ліги чемпіонів з Олімпіакосом (3:2), який відбувся 22 жовтня. Після цього Ернандес переніс операцію на зв'язках правої гомілки.

До слова, Ернандес влітку перейшов до Баварії з мадридського Атлетіко за 80 млн євро та став найдорожчим трансфером в історії мюнхенців. На його рахунку лише 9 матчів за німецький клуб.

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