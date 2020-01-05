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Лукас Ернандес повернувся до загальної групи Баварії

15:04 129 Читать на русском
Лукас Ернандес повернувся до загальної групи Баварії
Лукас Ернандес / Bild

Захисник Баварії Лукас Ернандес має повернутись на футбольне поле найближчим часом після важкої травми.

Лукас Ернандес повернувся до тренувань із загальною групою Баварії, повідомляє прес-служба мюнхенців.

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Нагадаємо, француз отримав травму у виїзному матчі Ліги чемпіонів з Олімпіакосом (3:2), який відбувся 22 жовтня. Після цього Ернандес переніс операцію на зв'язках правої гомілки.

До слова, Ернандес влітку перейшов до Баварії з мадридського Атлетіко за 80 млн євро та став найдорожчим трансфером в історії мюнхенців. На його рахунку лише 9 матчів за німецький клуб.

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Теги
Німеччина Лукас Ернандес Лукас Ернандес Баварія Баварія
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