Лукас Ернандес після переходу в Баварію став найдорожчим захисником світу – він вже не зіграє за Атлетіко через травму

Мюнхенський клуб сьогодні оголосив про трансфер оборонця Атлетіко Лукаса Ернандеса.

Офіційний сайт Баварії повідомив, що німецький клуб заплатив за перехід Лукаса 80 млн євро. Таким чином, Ернандес став найдорожчим захисником в історії за даними Transfermarkt.

Баварія офіційно оголосила про 80-мільйонний трансфер Лукаса Ернандеса

Раніше найдорожчим захисником світу вважався Вірджил ван Дейк, який перейшов у Ліверпуль із Саутгемптона за майже 79 млн євро.

Зазначимо, що під час медогляду виявилося, що Ернандесу необхідна операція на коліні, яка залишить його поза футболом до кінця поточного сезону, а це означає, що свій останній матч у футболці Атлетіко він вже зіграв.

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