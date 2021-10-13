Чемпіон світу зобов'язаний прибути 19 жовтня у кримінальний суд № 32 Мадрида для розгляду справи, яка загрожує одним роком ув'язнення, інформує AS.

Менді залишиться у в'язниці – суд відхилив клопотання про звільнення під заставу

Історія тягнеться ще з лютого 2017-го. Тоді нетверезий Ернандес побив свою дружину Амелію прямо посеред вулиці. Дівчина також застосовувала фізичну силу, тому обом присудили місяць громадських робіт і заборонили наближатися один до одного упродовж півроку. Втім, пара несподівано помирилася і вже в червні разом вирушила в романтичну подорож. Саме це порушення і є причиною нинішніх проблем Ернандеса. У суду немає претензій щодо інциденту з бійкою, однак Лукас та Амелія зблизилися раніше дозволеного терміну. Крім того, вони повністю не виконали необхідний обсяг громадських робіт.

Захисник Баварії ризикує потрапити за ґрати відразу після судового засідання, хоча імовірнішим виглядає пом'якшення вироку. 20 жовтня мюнхенці гратимуть з Бенфікою в Лізі чемпіонів, але навряд слід розраховувати на допомогу француза.

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