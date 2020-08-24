Лукас Ернандес оригінально відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів

Захисник Баварії Лукас Ернандес дивним способом вирішив відзначити звитягу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів. 24-річний француз, який так і не вийшов на поле у цьому матчі, залишившись у запасі, після фінального свистка разом зі своїми одноклубниками взявся позувати з трофеєм.

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Проте вирішив проявити креатив і не просто потримати його у руках, а вдягнути Кубок собі на голові. Вийшло доволі кумедно.

Нагадаємо, в останньому матчу єврокубкового сезону 2019/20 мюнхенці мінімально здолали парижан (1:0) і вшосте стали володарями заповітного трофею. Голом відзначився колишній гравець ПСЖ Кінгслі Коман.

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