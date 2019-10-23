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Баварія втратила через травму ще одного центрального захисника

11:40 269 Читать на русском
Баварія втратила через травму ще одного центрального захисника
Лукас Ернандес / Bayern & Germany

Захисник Баварії Лукас Ернандес травмувався у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.

23’ Юссеф Ель-Арабі
79’ Гільєрме
 
Роберт Лєвандовскі 34’
Роберт Лєвандовскі 62’
Корентен Толіссо 75’
23’ Юссеф Ель-Арабі
34’ Роберт Лєвандовскі
62’ Роберт Лєвандовскі
75’ Корентен Толіссо
79’ Гільєрме

Лукас Ернандес був замінений на 59-й хвилині на Жерома Боатенга через пошкодження.

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За словами спортивного директора мюнхенського клубу Хасана Саліхаміджіча, у Ернандеса підозра на розрив зв'язок гомілкостопа. Француз вибув на кілька тижнів, інформує твіттер Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія у напруженому матчі перемогла Олімпіакос у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (3:2).

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Теги
Ліга чемпіонів Лукас Ернандес Лукас Ернандес Олімпіакос - Баварія Баварія Баварія
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