Баварія втратила через травму ще одного центрального захисника

Захисник Баварії Лукас Ернандес травмувався у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.

Лукас Ернандес був замінений на 59-й хвилині на Жерома Боатенга через пошкодження.

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За словами спортивного директора мюнхенського клубу Хасана Саліхаміджіча, у Ернандеса підозра на розрив зв'язок гомілкостопа. Француз вибув на кілька тижнів, інформує твіттер Bayern & Germany.

Нагадаємо, Баварія у напруженому матчі перемогла Олімпіакос у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (3:2).

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