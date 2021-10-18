Француз повинен був до 19 жовтня з'явитися в суд Мадрида, але зробив це на день раніше. Там Лукасу зачитали вирок, повідомляє Marca.

Лукас Ернандес отримав реальний тюремний термін в Іспанії – апеляція є останнім шансом чемпіона світу

Зазначається, що Ернандес оскаржив рішення, подавши апеляцію. Це дозволило відтермінувати взяття під варту на десять днів. Відтак, якщо апеляція не буде задоволена, 28 жовтня футболіст потрапить до в'язниці.

Нагадаємо, у 2017 році Ернандеса судили за побиття власної дружини. Тоді обом присудили місяць громадських робіт і заборонили наближатися один до одного упродовж півроку. Однак згодом пара помирилася і разом провела відпустку, таким чином порушивши заборону суду. Саме це порушення і є причиною нинішніх проблем чемпіона світу.

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