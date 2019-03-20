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Лукаку знову пропустив тренування збірної Бельгії

08:41 156 Читать на русском
Лукаку знову пропустив тренування збірної Бельгії
Ромелу Лукаку

Нападаник збірної Бельгії Ромелу Лукаку може пропустити найближчі матчі команди.

25-річний форвард, який пропустив тренування в понеділок, не тренувався і у вівторок, передає Het Nieuwsblad.

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Напередодні футболіст пройшов МРТ через пошкодження правої ноги. Є ймовірність, що він буде виключений зі складу бельгійської команди.

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Нагадаємо, що збірна Бельгії 21 березня в рамках кваліфікації Євро-2020 зіграє з Росією, а 24-го – з Кіпром.

Теги
Євро-2020 Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Бельгія Бельгія
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