Лукаку знову пропустив тренування збірної Бельгії

Нападаник збірної Бельгії Ромелу Лукаку може пропустити найближчі матчі команди.

25-річний форвард, який пропустив тренування в понеділок, не тренувався і у вівторок, передає Het Nieuwsblad.

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Напередодні футболіст пройшов МРТ через пошкодження правої ноги. Є ймовірність, що він буде виключений зі складу бельгійської команди.

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Нагадаємо, що збірна Бельгії 21 березня в рамках кваліфікації Євро-2020 зіграє з Росією, а 24-го – з Кіпром.