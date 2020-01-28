Лукаку зізнався, що міг стати одноклубником Роналду

Нападник Інтера Ромелу Лукаку розповів, що міг стати гравцем Ювентуса влітку 2019 року.

"Влітку я знав, що покину Манчестер Юнайтед. Я міг перейти в Ювентус або Інтер, але я хотів саме до міланського клубу. Коли мій агент сказав мені про це, я почав святкувати.

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Ми не можемо дозволити собі ніяких помилок наприкінці сезону. Наша команда сильна, але зараз нам не можна забігати вперед. Конте знає, що потрібно для перемоги. Подивимося, як все складеться", – цитує Лукаку Sky Sports.

Зазначимо, що Лукаку приєднався до Інтера влітку 2019 року за 65 млн євро. До слова, Ромелу провів 27 матчів за "нерадзуррі" в поточному сезоні, записавши до свого активу 18 голів та 4 результативних передачі.

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