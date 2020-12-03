За нагороду боротимуться Ромелу Лукаку, Мергім Беріша, Ірфан Кахведжі та Олів'є Жиру, повідомляє Twitter турніру.

Ліга чемпіонів: Борусія Д вийшла у плей-офф, Жиру покером розбив Севілью, ПСЖ обіграв МЮ, ганьба Зеніта

Форвард Інтера оформив дубль у ворота Борусії М, а його колега за амплуа із Зальцбурга – у ворота московського Локомотива. Хет-трику Кахведжі не вистачило, щоб Істанбул Башакшехір здобув бодай очко у битві з РБ Лейпциг. Втім, цього тижня знайшовся ще результативніший гравець – Жиру покером самотужки розчавив Севілью.

Додамо, що найкращим за підсумками минулого туру Ліги чемпіонів визнали хавбека Аякса Душана Тадіча.

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