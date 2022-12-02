Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку дуже емоційно переживав свої невдачі в матчі проти Хорватії, який став для "червоних дияволів" останнім у Катарі.

Форвард став антигероєм матчу проти Хорватії (0:0), тричі не забивши у, по суті, порожні ворота. І це лише за другий тайм, адже Лукаку з'явився на полі по перерві. Нереалізація коштувала бельгійцям путівки в плей-офф, а Роберто Мартінесу – роботи. Одразу після гри стало відомо про відставку тренера.

Скасований пенальті та 3 промахи Лукаку у відеоогляді матчу Хорватія – Бельгія

Після гри 29-річний Ромелу не стримував емоцій від невдачі. Спересердя нападник вдарив по лаві запасних, серйозно пошкодивши її. Тут бельгієць влучив у ціль, на відміну від епізодів з гольовими моментами біля воріт Хорватії. Ромелу не зумів стримати сліз – його змушений був втішати легендарний Тьєррі Анрі, який працює (точніше, вже працював) у тренерському штабі.

У 1/8 фіналу Марокко зіграє проти Іспанії, а Хорватія протистоятиме японцям. Бельгія після "бронзи" на ЧС-2018 провалилася, припинивши боротьбу за Кубок світу.

Бельгія вилетіла з ЧС-2022 після свого найкращого матчу – 3 промахи Лукаку в порожні ворота вивели далі Хорватію

Lukaku to join Misfits 004? pic.twitter.com/tUrHjTQ9hb — ksi (@KSI) December 1, 2022