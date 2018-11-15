Лукаку зазнав пошкодження – бельгієць пропустить матч проти Ісландії

Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Бельгії Ромелу Лукаку не допоможе національній команді в матчі Ліги націй проти Ісландії.

Ромелу Лукаку не зіграє у матчі проти Ісландії через травму, повідомляє офіційний твіттер збірної Бельгії.

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Форвард Манчестер Юнайтед пошкодив задню поверхню стегна. Скільки часу Лукаку буде потрібно на відновлення, не повідомляється, тому його участь у матчі проти Швейцарії 18 листопада також під питанням.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Бельгія – Ісландія відбудеться сьогодні, 15 листопада, початок о 21:45.

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