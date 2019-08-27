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Лукаку завдяки голу в дебютному матчі за Інтер встановив цікаве досягнення

09:28 318 Читать на русском
Лукаку завдяки голу в дебютному матчі за Інтер встановив цікаве досягнення
Ромелу Лукаку / ФК Інтер

Нападник Ромелу Лукаку продемонстрував, що не потребує багато часу на адаптацію. 26-річний бельгієць вкотре відзначився голом в дебютному матчі чемпіонату.

21’ Марсело Брозовіч
24’ Стефано Сенсі
60’ Ромелу Лукаку
84’ Антоніо Кандрева
 
Дієго Фаріас 76’
21’ Марсело Брозовіч
24’ Стефано Сенсі
60’ Ромелу Лукаку
76’ Дієго Фаріас
84’ Антоніо Кандрева

Інтер розгромив Лечче в матчі 1-го туру Серії А 2019/20 з рахунком 4:0 – один з голів в активі Ромелу Лукаку, який добив м'яч у ворота після не надто вдалої гри голкіпера. Це був дебютний офіційний поєдинок форварда за нову команду.

Дебютний гол Лукаку та шедеври Брозовіча і Кандреви у відеоогляді матчу Інтер – Лечче – 4:0

Цікаво, що Лукаку забив гол в першому ж поєдинку чемпіонату вже у складі 4-ї команди поспіль. Раніше подібний трюк вдався гренадеру за Вест Бромвіч, Евертон та Манчестер Юнайтед, повідомляє Squawka.

Нагадаємо, Ромелу Лукаку перейшов у Інтер з Манчестер Юнайтед цього літа. Сума угоди склала близько 65 млн євро.

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Італія Інтер Інтер Інтер - Лечче Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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