Лукаку завдяки голу в дебютному матчі за Інтер встановив цікаве досягнення

Нападник Ромелу Лукаку продемонстрував, що не потребує багато часу на адаптацію. 26-річний бельгієць вкотре відзначився голом в дебютному матчі чемпіонату.

Інтер розгромив Лечче в матчі 1-го туру Серії А 2019/20 з рахунком 4:0 – один з голів в активі Ромелу Лукаку, який добив м'яч у ворота після не надто вдалої гри голкіпера. Це був дебютний офіційний поєдинок форварда за нову команду.

Дебютний гол Лукаку та шедеври Брозовіча і Кандреви у відеоогляді матчу Інтер – Лечче – 4:0

Цікаво, що Лукаку забив гол в першому ж поєдинку чемпіонату вже у складі 4-ї команди поспіль. Раніше подібний трюк вдався гренадеру за Вест Бромвіч, Евертон та Манчестер Юнайтед, повідомляє Squawka.

Нагадаємо, Ромелу Лукаку перейшов у Інтер з Манчестер Юнайтед цього літа. Сума угоди склала близько 65 млн євро.

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