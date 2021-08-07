Трансферна бомба, здається, не за горами. Форвард Інтера Ромелу Лукаку вже скоро може перебратись на Стемфорд Брідж.

Челсі дуже близький до завершення перемовин щодо трансферу 28-річного форварда, стверджує Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Лукаку узгодив особистий контракт з Челсі – бельгієць може стати найвисокооплачуванішим гравцем "синіх"

Інтер отримає за Лукаку 115 мільйонів у євровалюті. Сам бельгієць вже узгодив особистий контракт із зарплатнею в 12 млн євро "чистими" за сезон. Челсі збирається остаточно закрити угоду найближчими днями.

До слова, Ромелу Лукаку вже виступав за лондонців, але протягом 2011-2014 років зіграв лише 15 поєдинків. У минулому сезоні він провів за Інтер 44 матчі, в яких відзначився 30-ма м'ячами та 10-ма асистами.

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