Лукаку встановив рекорд серед дебютантів Серії А за цікавим показником

Форвард Інтера Ромелу Лукаку вкотре вписав своє ім'я в історію міланського клубу.

У матчі 34-го туру чемпіонату Італії нападник Інтера Ромелу Лукаку на останніх хвилинах зумів відзначитись у воротах Роми. 27-річний футболісті забив з пенальті і врятував свою команду від поразки.

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Цей гол став для бельгійця 13-м на виїзді у поточному розіграші італійської першості. Така результативність дозволила форварду "чорно-синіх" стати найкращим за цим показником в історії Серії А серед гравців, які проводять дебютний сезон.

До слова, Лукаку наразі посідає третю сходинку у списку найкращих бомбардирів з 21 голом. Його випереджають форвард Лаціо Чіро Іммобіле (29 голів) і нападник Ювентуса Кріштіану Роналду (28 голів).

Нагадаємо, Ромелу перейшов в Інтер з Манчестер Юнайтед влітку 2019 року за 65 млн євро.

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