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Лукаку встановив рекорд АПЛ серед іноземних гравців, обійшовши Гіггза

19:10 95 Читать на русском
Лукаку встановив рекорд АПЛ серед іноземних гравців, обійшовши Гіггза
Ромелу Лукаку

Бельгійський нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку вже провів в АПЛ 250 матчів.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

Бельгійський форвард вийшов у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч 35 туру чемпіонату Англії проти Евертона. Підопічні Сульшера поступились з рахунком 4:0.

Евертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Цей поєдинок став для Лукаку 250-м в АПЛ. Бельгієць став наймолодшим не англійським гравцем, якому підкорилась ця позначка. На момент поєдинку Ромелу виповнилось 25 років та 343 дні.

Манчестер Юнайтед встановив історичний клубний антирекорд

Зауважимо, що бельгійський нападник обійшов за цим показником легенду Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза, який подолав позначку в 250 матчів в АПЛ у віці 26 років та 167 днів.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Евертон - Манчестер Юнайтед Раян Гіггз Раян Ґіґґз Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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