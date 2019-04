Лукаку встановив рекорд АПЛ серед іноземних гравців, обійшовши Гіггза

Бельгійський нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку вже провів в АПЛ 250 матчів.

Бельгійський форвард вийшов у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч 35 туру чемпіонату Англії проти Евертона. Підопічні Сульшера поступились з рахунком 4:0.

Цей поєдинок став для Лукаку 250-м в АПЛ. Бельгієць став наймолодшим не англійським гравцем, якому підкорилась ця позначка. На момент поєдинку Ромелу виповнилось 25 років та 343 дні.

Зауважимо, що бельгійський нападник обійшов за цим показником легенду Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза, який подолав позначку в 250 матчів в АПЛ у віці 26 років та 167 днів.

25y 343d - Aged 25 years and 343 days old, Romelu Lukaku is the sixth youngest player to reach 250 Premier League appearances - and is the youngest non-English player to do so, overtaking Ryan Giggs (26y 167d). Milestone. #EVEMUN pic.twitter.com/mprKRYliXk