Лукаку встановив два гольові рекорди для Ліги Європи та Інтера

Бельгієць забив у ворота "фармацевтів" на 21 хвилині і встановив відразу два рекорди, інформує Gracenote Live.

Інтер – Байєр – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Лукаку став першим гравцем, якому вдалося забити у 9 поспіль матчах Ліги Європи. Все розпочалося ще в сезоні 2014/15, коли нападник виступав за Евертон і відзначився 8 голами у 5 поєдинках. Тепер додалися 4 точні удари в 4 матчах за Інтер. Також Лукаку став першим гравцем "нерадзуррі", який забиває в шести єврокубкових матчах поспіль – 2 в Лізі чемпіонів і 4 в Лізі Європи.

Нагадаємо, суперником Інтера на стадії півфіналу Ліги Європи стане переможець пари Шахтар – Базель.

Інтер переміг Байєр у матчі з двома скасованими пенальті – "нерадзуррі" чекають на Шахтар в півфіналі Ліги Європи