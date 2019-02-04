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Лукаку визнав, що ПСЖ – фаворит у матчах з Манчестер Юнайтед

4 лютого 23:24 88 Читать на русском
Лукаку визнав, що ПСЖ – фаворит у матчах з Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку вважає ПСЖ одним з фаворитів Ліги чемпіонів.

"Я вважаю, що ПСЖ фаворит у матчах з Манчестер Юнайтед. Але ми будемо готові до цього і подивимося, що станеться на поле. Ми знаємо, що будемо грати проти команди, яка є одним з головних фаворитів Ліги чемпіонів.

Сульшер відвідав матч ПСЖ через 4 години після поєдинку Манчестер Юнайтед

Подивіться на їх склад, там дуже талановиті гравці і хороший тренер, хороші вболівальники і керівництво з чітким планом розвитку клубу. Буде складний матч", – цитує Лукаку Canal+.

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Зауважимо, що ПСЖ є суперником Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між цими командами відбудеться 12-го лютого, матч-відповідь – 6 березня.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
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21
год
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Парі Сен-Жермен
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