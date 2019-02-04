Лукаку визнав, що ПСЖ – фаворит у матчах з Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку вважає ПСЖ одним з фаворитів Ліги чемпіонів.

"Я вважаю, що ПСЖ фаворит у матчах з Манчестер Юнайтед. Але ми будемо готові до цього і подивимося, що станеться на поле. Ми знаємо, що будемо грати проти команди, яка є одним з головних фаворитів Ліги чемпіонів.

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Подивіться на їх склад, там дуже талановиті гравці і хороший тренер, хороші вболівальники і керівництво з чітким планом розвитку клубу. Буде складний матч", – цитує Лукаку Canal+.

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Зауважимо, що ПСЖ є суперником Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок між цими командами відбудеться 12-го лютого, матч-відповідь – 6 березня.