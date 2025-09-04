Форвард Наполі Ромелу Лукаку не хоче лягати під ніж і знайшов інше рішення.

У середині серпня стало відомо, що у Ромелу Лукаку діагностували травму стегна. Вважалося, що бельгійський форвард пропустить тривалий час.

Як інформує La Gazzeta dello Sport, Лукаку вирішив відмовитися від операції, вибравши консервативне лікування в надії скоротити терміни відновлення і вкластися приблизно в три місяці. Форвард консультується з бельгійськими лікарями, з якими співпрацює багато років. Також Ромелу перебуває у постійному контакті з Наполі, клубними лікарями та Антоніо Конте.

Варто зауважити, у сезоні 2024/25 Лукаку зіграв за неаполітанців у 38 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 11 асистів.

