"Ніколи не порівнюйте мене з Кріштіану Роналду. Він один із трьох найкращих гравців в історії футболу для мене. Я не розставлятиму їх по місцях, але він точно потрапив би до цього списку.

Лукаку не хотів покидати Інтер – на трансфер у Челсі вплинув один фактор

Футбольні досягнення Роналду – це щось неймовірне для гравців мого покоління. Мені пощастило зіграти проти нього в Італії, а тепер він повернувся до Прем'єр-ліги. Для англійського футбола це хороша новина. А решта – порівняння статистики, тощо – марна справа", – заявив гренадер в коментарі Goal.

Нагадаємо, що влітку Ромелу Лукаку та Кріштіану Роналду перебралися до АПЛ, де захищатимуть кольори Челсі та Манчестер Юнайтед відповідно.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба