Лукаку відкинув порівняння з Роналду – обидва бомбардири змінили Серію А на АПЛ
Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку висловився щодо порівнянь із лідером збірної Португалії Кріштіану Роналду. У попередньому сезоні вони боролися за звання найкращого голеадора чемпіонату Італії.
"Ніколи не порівнюйте мене з Кріштіану Роналду. Він один із трьох найкращих гравців в історії футболу для мене. Я не розставлятиму їх по місцях, але він точно потрапив би до цього списку.
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Футбольні досягнення Роналду – це щось неймовірне для гравців мого покоління. Мені пощастило зіграти проти нього в Італії, а тепер він повернувся до Прем'єр-ліги. Для англійського футбола це хороша новина. А решта – порівняння статистики, тощо – марна справа", – заявив гренадер в коментарі Goal.
Нагадаємо, що влітку Ромелу Лукаку та Кріштіану Роналду перебралися до АПЛ, де захищатимуть кольори Челсі та Манчестер Юнайтед відповідно.
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