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"Лукаку важить більше сотні кілограмів", – Гарі Невілл очікує на трансфер форварда в Інтер

16:21 421 Читать на русском
"Лукаку важить більше сотні кілограмів", – Гарі Невілл очікує на трансфер форварда в Інтер
Ромелу Лукаку / Фото ФК МЮ

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл не буде надто розчарований відходом Ромелу Лукаку.

"Лукаку зізнався в тому, що у нього є надмірна вага. Він важить більше 100 кг. І це гравець Манчестер Юнайтед.

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Він буде забивати і доб'ється успіху в Інтері, але непрофесіоналізм заразливий", – написав Невілл в twitter.

Нагадаємо, 26-річний бельгієць перебуває за крок до підписання контракту з міланським Інтером. За інформацією ЗМІ, "червоні дияволи" отримають за свого нападника 65 млн євро плюс 13 млн у вигляді бонусів.

У минулому сезоні Ромелу Лукаку провів 32 матчі в АПЛ, у яких забив 12 м'ячів.

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Англія Трансфери Інтер Інтер Трансфери Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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