toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Лукаку та ще 2 форварди Манчестер Юнайтед відновилися і можуть зіграти проти Уотфорда

14:52 38 Читать на русском
Лукаку та ще 2 форварди Манчестер Юнайтед відновилися і можуть зіграти проти Уотфорда
Ромелу Лукаку / Reuters

Перед матчем 32-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Уотфорда суттєво спорожнів лазарет Манчестер Юнайтед. Зокрема, відновилися від ушкоджень нападники манкуніанців.

 

Лукаку, Рашфорд і Марсьяль готові зіграти в матчі з "шершнями", повідомляє ESPN.

Рашфорд увійде в топ-5 гравців Манчестер Юнайтед за зарплатою – новий контракт узгоджено

Усі троє форвардів пропустили поєдинки своїх національних збірних через травми, але встигли відновитися до першої зустрічі після міжнародної паузи. Крім того, готові до матчу й ще два гравці, які мали ушкодження – лівий оборонець Люк Шоу та півзахисник Неманья Матіч.

Відзначимо, що поєдинок Манчестер Юнайтед – Уотфорд відбудеться у суботу, 30 березня. Початок зустрічі о 17:00. Це перший матч для керманича "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера після повноцінного переходу на роботу в Юнайтед.

Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед - Уотфорд Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
11
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук