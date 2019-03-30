Лукаку та ще 2 форварди Манчестер Юнайтед відновилися і можуть зіграти проти Уотфорда

Перед матчем 32-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Уотфорда суттєво спорожнів лазарет Манчестер Юнайтед. Зокрема, відновилися від ушкоджень нападники манкуніанців.

Лукаку, Рашфорд і Марсьяль готові зіграти в матчі з "шершнями", повідомляє ESPN.

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Усі троє форвардів пропустили поєдинки своїх національних збірних через травми, але встигли відновитися до першої зустрічі після міжнародної паузи. Крім того, готові до матчу й ще два гравці, які мали ушкодження – лівий оборонець Люк Шоу та півзахисник Неманья Матіч.

Відзначимо, що поєдинок Манчестер Юнайтед – Уотфорд відбудеться у суботу, 30 березня. Початок зустрічі о 17:00. Це перший матч для керманича "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера після повноцінного переходу на роботу в Юнайтед.

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