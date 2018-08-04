Лукаку став на захист Моурінью

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку підтримав головного тренера команди Жозе Моурінью.

"Чесно кажучи, у мене інше враження від Моурінью. Це дуже привітна людина. Люди повинні зрозуміти, що ніхто не любить програвати. Тому після поразок ми сердимося. Моурінью цього не приховує. Це нормально.

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Не всі люди з цим справляються. Не потрібно тоді задавати йому питання. Тому що він не приховує своїх емоцій тільки для того, щоб створювати позитивний образ.

Я думаю, що це нормально. У нього такий стиль. Він жартує з гравцями, дає поради. Моурінью – частина командної сім'ї", – цитує Лукаку Business Insider.

Нагадаємо, що останнім часом португальця критикують за невдалі матчі в рамках передсезонної підготовки і за різку реакцію на питання журналістів.

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