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Лукаку став на захист Моурінью

12:51 209 Читать на русском
Лукаку став на захист Моурінью
Ромелу Лукаку та Жозе Морінью / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку підтримав головного тренера команди Жозе Моурінью.

"Чесно кажучи, у мене інше враження від Моурінью. Це дуже привітна людина. Люди повинні зрозуміти, що ніхто не любить програвати. Тому після поразок ми сердимося. Моурінью цього не приховує. Це нормально.

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Не всі люди з цим справляються. Не потрібно тоді задавати йому питання. Тому що він не приховує своїх емоцій тільки для того, щоб створювати позитивний образ.

Я думаю, що це нормально. У нього такий стиль. Він жартує з гравцями, дає поради. Моурінью – частина командної сім'ї", – цитує Лукаку Business Insider.

Нагадаємо, що останнім часом португальця критикують за невдалі матчі в рамках передсезонної підготовки і за різку реакцію на питання журналістів.

Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки

Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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