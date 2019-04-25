Лукаку розповів, що відмовив Ювентусу попри мрію грати в Серії А

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку розповів про бажання спробувати свої сили в Серії А.

"Коли я пішов з Челсі, у мене була можливість перейти в Ювентус. Не знаю чому, але я не захотів. Щось мене не переконало. На наступний день Конте покинув туринський клуб.

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Серія А – це моя мрія. Сподіваюся, що одного разу там пограю, хоча прямо зараз я зосереджений на виступах за Манчестер Юнайтед, ми хочемо завершити сезон у першій четвірці", – передає слова Лукаку Football-Italia.

Нагадаємо, Лукаку приєднався до МЮ з Евертона в липні 2017-го за 85 млн євро.

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