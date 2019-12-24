Лукаку розповів, чому покинув Манчестер Юнайтед

Форвард Інтера Ромелу Лукаку пригадав свої виступи у складі Манчестер Юнайтед.

"Знаєте, завжди було оце "Так, але...". Я забив Реалу в Суперкубку Європи, але не реалізував один момент – "Він же не влучив". Забив Вест Хему в першому матчі в АПЛ – "Так, але...".

"Чорна п'ятниця": італійське видання шокувало провокативним анонсом матчу Інтера і Роми – клуби відповіли вигадникам

Я відразу почав замислюватися про те, як все складеться. Один рік в Юнайтед стер з пам'яті публіки вісім попередніх сезонів. Мене і Погба чомусь звинуватили у всіх невдачах команди", – поділився Лукаку в коментарі The New York Times.

До слова, бельгієць провів 22 матчі у складі Інтера, відзначившись 14 голами та 3 асистами.

Расизм у футболі: сльози Тайсона, англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія