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Лукаку розповів, чому покинув Манчестер Юнайтед

21:42 359 Читать на русском
Лукаку розповів, чому покинув Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / фото з відкритих джерел

Форвард Інтера Ромелу Лукаку пригадав свої виступи у складі Манчестер Юнайтед.

"Знаєте, завжди було оце "Так, але...". Я забив Реалу в Суперкубку Європи, але не реалізував один момент – "Він же не влучив". Забив Вест Хему в першому матчі в АПЛ – "Так, але...".

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Я відразу почав замислюватися про те, як все складеться. Один рік в Юнайтед стер з пам'яті публіки вісім попередніх сезонів. Мене і Погба чомусь звинуватили у всіх невдачах команди", – поділився Лукаку в коментарі The New York Times.

До слова, бельгієць провів 22 матчі у складі Інтера, відзначившись 14 голами та 3 асистами.

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Теги
Італія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер
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