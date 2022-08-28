Лукаку пошкодив стегно у програному матчі проти Лаціо (1:3). На тренуванні ситуація ще погіршилася – тепер бельгієць точно не встигне відновитися до поєдинку 4-го туру проти Кремонезе. Сімоне Індзагі змушений буде випускати Едіна Джеко.

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Але проблема може мати значно гірші наслідки – 29-річний нападник ризикує пропустити і міланське дербі, яке заплановане на 3 вересня. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

До стартового матчу ЛЧ проти Баварії (7 вересня) Ромелу повинен відновитися. Хоча не виключено, що відновлення форварда затягнеться і до цього поєдинку. Окрім Інтера та Баварії, у цій групі зіграють Барселона і Вікторія.

Нагадаємо, бельгієць повернувся в Інтер на правах оренди з Челсі. У трьох матчах чемпіонату Лукаку забив 1 гол і віддав 1 асист.

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