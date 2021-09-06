Напередодні збірна Бельгії розгромила Чехію та стала одноосібним лідером своєї групи у відборі на ЧС-2022. Звітна зустріч стала сотою для зіркового нападника "дияволів" Ромелу Лукаку. Перед стартовим свистком він отримав відповідні подарунки.

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Зрештою, Лукаку влаштував свято ще й на футбольному полі. Саме Ромелу відкрив рахунок, а також допоміг забити дебютний гол за Бельгію Алексісу Салемакерсу. Третій м'яч господарів прийшов після геніальної атаки – Азар та Лукаку послідовно зіграли п'ятками і вивели на удар вінгера Мілана.