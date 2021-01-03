Звісно, левову частку слави після цієї перемоги собі забрав Лаутаро Мартінес, який оформив хет-трик. Але і його бельгійський партнер по нападу має чим похизуватися.

Історичний хет-трик Лаутаро у відеоогляді божевільного матчу Інтер – Кротоне – 6:2

Річ у тім, що гол у ворота Кротоне став для Лукаку 50-м у футболці Інтера. Для цього Ромелу знадобилося зіграти лише 70 матчів. Це новий рекорд "нерадзуррі". Раніше лідерство за цим показником утримував легендарний Роналдо, але бразилець зумів забити пів сотні м'ячів у 77 зустрічах.

Додамо, що у нинішньому сезоні 27-річний бельгієць зіграв за Інтер 19 матчів у всіх турнірах, в яких зумів забити 14 голів та ще тричі асистував партнерам.

Інтер завдяки хет-трику Мартінеса та шедеврам Лукаку розтоптав Кротоне та піднявся на вершину Серії А