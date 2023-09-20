Форвард Фенербахче Едін Джеко заявив, що не став би покидати Інтер, якби знав, що Ромелу Лукаку не залишиться в клубі.

Минулого літа 37-річний нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко перейшов з Інтера у Фенербахче на правах вільного агента, незважаючи на те, що у нього залишався ще рік контракту з міланським клубом. Однак боси "нерадзуррі" попросили боснійця про розірвання контракту – тим паче що сам Едін отримав привабливу у фінансовому плані пропозицію з Туреччини.

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"Я б із радістю залишився, я був дуже щасливий в Інтері. Клуб зробив цей вибір за мене, і я був упевнений, що вся справа в Ромелу Лукаку. У такий спосіб клуб хотів надати Ромелу більше впевненості. Моє перебування в команді могло турбувати його, адже він не завжди отримував би місце в стартовому складі. Ось чому я був дуже здивований тим фактом, що в підсумку Лукаку пішов з Інтера", – наводить слова Джеко Prime Video Italia.

Нагадаємо, що в стартовому складі фіналу Ліги чемпіонів головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вважав за краще випустити саме Едіна Джеко. Лукаку вийшов у тій зустрічі проти Манчестер Сіті на заміну в другому таймі.

Зрештою Лукаку повернувся до Челсі, звідки перебрався на правах оренди до Роми.

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