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Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера – в хід пішли несподівані аргументи

20:04 135 Читать на русском
Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера – в хід пішли несподівані аргументи
Алексіс Санчес та Ромелу Лукаку / Reuters

Нападник Інтера Ромелу Лукаку намагається переконати екс-одноклубника Алексіса Санчеса приєднатись до "нерадзуррі".

Алексіс Санчес може приєднатись до Інтера завдяки наполегливості свого екс-одноклубника Ромелу Лукаку, передає Daily Mail.

Трансфер Санчеса в Інтер під загрозою – відома причина

Бельгієць кожен день переписується з чилійським форвардом, переконуючи його перейти до Інтера. Також Лукаку заявив Санчесу, що Мілан набагато красивіше місто, ніж Манчестер.

Раніше з'явилася інформація, що Інтер може орендувати Санчеса і буде володіти опцією його викупу за 15 млн євро, а гравець пройде медогляд для "нерадзуррі" у вівторок.

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