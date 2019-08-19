Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера – в хід пішли несподівані аргументи

Нападник Інтера Ромелу Лукаку намагається переконати екс-одноклубника Алексіса Санчеса приєднатись до "нерадзуррі".

Алексіс Санчес може приєднатись до Інтера завдяки наполегливості свого екс-одноклубника Ромелу Лукаку, передає Daily Mail.

Трансфер Санчеса в Інтер під загрозою – відома причина

Бельгієць кожен день переписується з чилійським форвардом, переконуючи його перейти до Інтера. Також Лукаку заявив Санчесу, що Мілан набагато красивіше місто, ніж Манчестер.

Раніше з'явилася інформація, що Інтер може орендувати Санчеса і буде володіти опцією його викупу за 15 млн євро, а гравець пройде медогляд для "нерадзуррі" у вівторок.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ