Лукаку перебуває за крок від перевершення рекорду Шевченка, якому вже 20 років

Нападник Інтера Ромелу Лукаку проводить хороший дебютний сезон в Серії А.

Бельгійський форвард перебрався в міланський клуб влітку минулого року із Манчестер Юнайтед і вже провів за Інтер 38 матчів у всіх турнірах, забивши 25 голів та ще 5 разів асистувавши партнерам.

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В чемпіонаті Італії Лукаку відзначився 19 разів за 27 турів. Що цікаво, 12 із цих голів Ромелу забив, коли Інтер грав на виїзді. Таким чином у форварда Інтера до кінця чемпіонату є ще 6 матчів, щоб перевершити рекорд ліги за кількістю голів на виїзді для гравців, які проводять дебютний сезон в Серії А.

Наразі Лукаку вже повторив рекорд Андрія Шевченка, який після переходу з київського Динамо у Мілан у сезоні 1999/00 12 разів забивав за "россонері" у гостьових матчах. Бельгієць може перевершити результат українця вже у матчі проти Парми, який відбудеться сьогодні, 28 червня.

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