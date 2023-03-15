Генеральний директор Беппе Маротта вважає, що у бельгійського форварда немає жодних шансів залишитися в команді. Інтер не буде здійснювати повноцінний трансфер, навіть якщо Лукаку покращить ігрову форму.

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"Оренда була розрахована на один сезон, її термін спливає 30 червня. Незалежно від виступів до кінця сезону Лукаку повернеться до Челсі. Я маю наголосити, що зараз триває аномальний сезон. З проблемами стикаємося не лише ми, а й усі інші команди. Все через паузу на проведення чемпіонату світу.

Лукаку – це приклад, Брозовіч також не грає так, як раніше. Обидва страждали від травм та не до кінця відновилися. Ромелу не може набути форми, яка була його головною силою. З цієї точки зору, це вже не той Лукаку, що в попередні роки", – висловився Маротта в Sky Sport.

Нагадаємо, що бельгійський форвард, після провального минулого сезону в Челсі, повернувся в Інтер. В цьому сезоні в його активі три голи та одна результативна передача у 14 матчах Серії А.

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