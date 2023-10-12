Екс-форвард Інтера Ромелу Лукаку не пробачив Сімоне Індзагі рішення залишити його в запасі на фінал Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Нападник Роми і збірної Бельгії Ромелу Лукаку дав інтерв'ю, в якому пообіцяв розкрити подробиці того, що сталося перед фіналом Ліги чемпіонів 2023 року між Інтером і Манчестер Сіті, через що його стосунки з деякими людьми в клубі зіпсувалися. Gazzetta dello Sport реконструювала події тих днів.

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Перед фіналом ЛЧ Лукаку попросив у тренерського штабу додатковий день відпочинку через втому. Сімоне Індзагі пішов гравцеві назустріч, але згодом взяв це до відома під час визначення складу на фінальний матч із Манчестер Сіті, до якого Ромелу не потрапив – тренер вважав за краще випустити Едіна Джеко з перших хвилин.

Повідомляється, що за тиждень до фіналу Лукаку був переконаний, що вийде у стартовому складі. Такої ж думки дотримувалася більшість його партнерів по Інтеру, тренери та багато вболівальників. Коли за кілька годин до фіналу ЛЧ Індзагі оголосив стартовий склад Інтера, Лукаку сильно засмутився і погано це сприйняв. У підсумку він вийшов на поле лише в другому таймі і "запоров" гольовий момент після передачі Федеріко Дімарко.

Джерело вважає, що Лукаку страждав від того, що більше не був першою скрипкою в Інтері як за Антоніо Конте. Влітку міланський клуб спробував розв'язати цю проблему, відпустивши Джеко у Фенербахче, але сам Ромелу більше не висловлював бажання продовжити свої виступи у складі "нерадзуррі".

Нагадаємо, що контракт Лукаку належить Челсі. Наразі бельгієць виступає за Рому на правах оренди.

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