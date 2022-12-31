Лукаку обговорить з Тухелем свої проблеми у Челсі
Нападник Челсі Ромелу Лукаку зустрінеться з наставником "синіх" Томасом Тухелем.
"Я зараз перебуваю у ситуації, в якій, як на мене, тренер може використовувати мене частіше. Але я поважаю його вибір. Я продовжуватиму працювати і чекатиму свого шансу.
"Це створює непотрібний шум", – Тухель відреагував на резонансне інтерв'ю Лукаку
Ми з Тухелем намагаємося знайти тактичну схему, у якій кожному буде знайдено роль. Наразі ситуація у турнірній таблиці АПЛ трохи складна. Але Тухель зробив свій вибір. Я продовжую наполегливо працювати. У майбутньому зустрінемось з ним та обговоримо ситуацію", – цитує Лукаку Sky Sports.
Нагадаємо, влітку Челсі заплатив Інтеру за Ромелу 115 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Лукаку провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.
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