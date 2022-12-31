"Я зараз перебуваю у ситуації, в якій, як на мене, тренер може використовувати мене частіше. Але я поважаю його вибір. Я продовжуватиму працювати і чекатиму свого шансу.

"Це створює непотрібний шум", – Тухель відреагував на резонансне інтерв'ю Лукаку

Ми з Тухелем намагаємося знайти тактичну схему, у якій кожному буде знайдено роль. Наразі ситуація у турнірній таблиці АПЛ трохи складна. Але Тухель зробив свій вибір. Я продовжую наполегливо працювати. У майбутньому зустрінемось з ним та обговоримо ситуацію", – цитує Лукаку Sky Sports.

Нагадаємо, влітку Челсі заплатив Інтеру за Ромелу 115 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Лукаку провів 13 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

Челсі на останніх хвилинах втратив перемогу над Брайтоном, але обійшов Ліверпуль у таблиці