Лукаку: Не знаю, чи залишусь в Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку не впевнений у своєму майбутньому.

"Чи залишуся я в Манчестер Юнайтед? Не знаю. Я тут не для того, щоб поширювати чутки. У мене є контракт з клубом", – цитує Лукаку The Guardian.

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Зауважимо, що бельгійський нападник втратив постійне місце у складі манкуніанців після приходу на тренерський місток команди Уле Гуннара Сульшера. Крім того повідомлялось, що Лукаку виставлений на трансфер.

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У поточному сезоні в активі 25-річного форварда 15 голів та 4 результативні передачі у 45 матчах за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах.