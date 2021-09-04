"Коли Челсі зробив третю пропозицію, я знав, що все серйозно. Головою я вже не був в Мілані. Челсі пропонував 110 млн євро і Дзаппакосту, але Інтер відмовив.

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Тоді я сказав Індзагі: "Інтер витягнув мене з лайна, але я хочу піти тільки через те, що це Челсі", – наводить слова Лукаку журналіст Фабріціо Романо з посиланням на HLN.

До слова, бельгієць влітку 2021 року повернувся до Челсі та вже встиг відзначитись забитим голом у ворота Арсенала.

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