Лукаку не хотів покидати Інтер – на трансфер у Челсі вплинув один фактор
14:15 - Читать на русском
Нападник Челсі Ромелу Лукаку пригадав своє повернення до лондонського клубу.
"Коли Челсі зробив третю пропозицію, я знав, що все серйозно. Головою я вже не був в Мілані. Челсі пропонував 110 млн євро і Дзаппакосту, але Інтер відмовив.
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Тоді я сказав Індзагі: "Інтер витягнув мене з лайна, але я хочу піти тільки через те, що це Челсі", – наводить слова Лукаку журналіст Фабріціо Романо з посиланням на HLN.
До слова, бельгієць влітку 2021 року повернувся до Челсі та вже встиг відзначитись забитим голом у ворота Арсенала.
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